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Торпедо Кт - Сараево 13 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
13 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Торпедо Кт
Сараево

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Сараево, которое состоится 13 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
История личных встреч
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Торпедо Кт
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Торпедо Кт1 : 2
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 3
20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Торпедо Кт
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур Сараево2 : 4
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур 3 : 5Сараево
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур Сараево2 : 2
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Сараево
29.04.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 29-й тур Сараево2 : 1

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