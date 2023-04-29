Алашкерт - Арсенал Тв 13 Июля прямая трансляция
13 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Арсенал Тв, которое состоится 13 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алашкерт
Мартуни, Армения
Арсенал Тв
Тиват, Черногория
История личных встреч
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|31.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|16.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|25.05.2023
|Черногория - Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Черногория - Первая лига
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Черногория - Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Черногория - Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Черногория - Первая лига
|32-й тур
|2 : 3