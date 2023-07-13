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Вадуц - Неман 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
13 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Вадуц
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вадуц - Неман, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
Неман
Гродно, Беларусь
Главные тренеры
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
03.11.2022 Лига конференций Группа E. 6-й тур 1 : 0Вадуц
27.10.2022 Лига конференций Группа E. 5-й тур Вадуц1 : 2
13.10.2022 Лига конференций Группа E. 4-й тур Вадуц1 : 2
06.10.2022 Лига конференций Группа E. 3-й тур 2 : 2Вадуц
15.09.2022 Лига конференций Группа E. 2-й тур 4 : 1Вадуц
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 3Неман
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 2Неман
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 3Неман

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