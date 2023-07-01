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Португалия U19 - Норвегия U19 13 Июля прямая трансляция

13 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Португалия U19
Норвегия U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U19 - Норвегия U19, которое состоится 13 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U19
Норвегия U19
Главные тренеры
Португалия Жуакин Мильейру
Португалия Луиш Беркемайер Пимента
История личных встреч
09.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U192 : 1
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U195 : 1
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 2Португалия U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 2 : 0Португалия U19
26.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 Португалия U194 : 1
10.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 0 : 0Норвегия U19
07.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 1 : 1Норвегия U19
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Норвегия U195 : 4
07.06.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 6 3 : 2Норвегия U19
04.06.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 6 1 : 1Норвегия U19

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