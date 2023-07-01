Португалия U19 - Норвегия U19 13 Июля прямая трансляция
13 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U19 - Норвегия U19, которое состоится 13 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия U19
Норвегия U19
Главные тренеры
|Жуакин Мильейру
|Луиш Беркемайер Пимента
История личных встреч
|09.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|2 : 1
|06.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|5 : 1
|03.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа A
|0 : 2
|29.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 3
|2 : 0
|26.03.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 3
|4 : 1
|10.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|0 : 0
|07.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|1 : 1
|04.07.2023
|U19 ЧЕ-2023
|Группа B
|5 : 4
|07.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|3 : 2
|04.06.2022
|U19 ЧЕ-2022 - квалификация
|Группа 6
|1 : 1