04:29 ()
Свернуть список

Испания U19 - Италия U19 13 Июля прямая трансляция

13 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала
Испания U19
Италия U19

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U19 - Италия U19, которое состоится 13 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U19
Италия U19
Главные тренеры
Испания Хосе Лана
Италия Альберто Боллини
История личных встреч
10.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B Испания U190 : 0
07.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 0 : 5Испания U19
04.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа B 1 : 2Испания U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 7 3 : 3Испания U19
23.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 7 Испания U192 : 2
09.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Италия U191 : 1
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 5 : 1Италия U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 4Италия U19
28.06.2022 U19 ЧЕ-2022 1/2 финала 2 : 1Италия U19
24.06.2022 U19 ЧЕ-2022 Группа A 4 : 1Италия U19

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close