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Тирана - Динамо Бт 13 Июля прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
13 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Тирана
2-й тайм, 77'
0 : 1
Динамо Бт

    0'
    45'
    90'
    • 63'
      Гурам Гиорбелидзе
    • 67'
      0:1
      Фламарион
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тирана - Динамо Бт, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Тирана
    Тирана, Албания
    Динамо Бт
    Батуми, Грузия
    23АлбанияврГентьян Сельмани
    28АлбаниязщЭрион Ходжалари
    27АлбаниязщАрдит Хила
    5Северная МакедониязщФилип Найдовски
    3АлбаниязщГледи Мици
    69'
    17АлбанияпзАльби Дока
    8АлбанияпзФьоарт Йонузи
    22АлбанияпзАрдит Делиу
    11АлбанияпзЛиридон Латифи
    9КосовонпФлорент Хасани
    7АлбаниянпКристаль Абазай
    18АлбаниязщФлориан Перджони
    69'
    31БеларусьврАнтон Чичкан
    17ГрузиязщVladimer Mamuchashvili
    23ГрузиязщМамука Кобахидзе
    33ЧерногориязщСаша Балич
    2ГрузиязщГурам Гиорбелидзе
    3НигерияпзBenjamin Teidi
    5УкраинапзIvan Lytvynenko
    72'
    20ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
    67'
    7ГрузияпзГеоргий Зария
    67'
    8ДанияпзAlexander Jakobsen
    46'
    40Бразилиянп Фламарион
    24ГрузияпзИракли Бидзинашвили
    46'
    27ГрузияпзПаата Гудушаури
    67'
    9ГрузиянпТорнике Капанадзе
    67'
    6ГрузияпзЦотне Мосиашвили
    72'
    Запасные
    1АлбанияврИлион Лика
    31АлбанияврТомас Кири
    30КосовонпDijar Nikqi
    21АлбанияKlevi Qefalija
    44АлбанияBruno Lulaj
    14АлбанияRimal Haxhiu
    10АлбанияRegi Lushkja
    55АлбанияHajrulla Tola
    12АлбанияLeon Kozi
    33АлбанияErmal Meta
    77АлбанияDion Ahmetaj
    35ГрузиязщГригол Чабрадзе
    4ГрузиязщЛука Капианидзе
    11ГрузиянпМате Вацадзе
    18ГрузияGiorgi Rekhviashvili
    1ГрузияRoin Kvaskhvadze
    13ГрузияLuka Kharatishvili
    15ГрузияMukhran Bagrationi
    Главные тренеры
    АлбанияОргес Шехи
    ГрузияГеоргий Гегучадзе
    История личных встреч
    28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Тирана
    19.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана0 : 1
    12.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Тирана1 : 2
    06.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Тирана
    01.10.2020 Лига Европы Раунд плей-офф 3 : 0Тирана
    05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1
    01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1
    28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Динамо Бт
    24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0
    20.05.2023 Грузия - Высшая лига 15-й тур 1 : 1Динамо Бт
    Турнирная таблица
    1-й квалификационный раунд
    Команда12
    Дюделанж
    Сент-Патрикс
    		2 : 1 20.07
    Б-36 Торсхавн
    Пайде
    		0 : 0 20.07
    Тобол
    Хонка
    		2 : 1 20.07
    Пюник
    Нарва Транс
    		2 : 0 20.07
    Интер Клуб Эскальдес
    Викингур Г
    		2 : 1 20.07
    Арарат-Армения
    Эгнатия
    		1 : 1 20.07
    Жилина
    Левадия
    		2 : 1 20.07
    Македония Гёрче Петров
    РФШ
    		0 : 1 20.07
    Хака
    Крузейдерс
    		2 : 2 20.07
    Мэгпис
    Дандолк
    		0 : 0 20.07
    Паневежис
    Милсами
    		2 : 2 20.07
    Гзира Юнайтед
    Гленторан
    		2 : 2 20.07
    Рига
    Викингур Р
    		2 : 0 20.07
    Хегельман Литауен
    Шкупи
    		0 : 5 20.07
    Торпедо Кт
    Сараево
    		2 : 2 20.07
    Домжале
    Бальцан
    		1 : 4 18.07
    Команда12
    Дукагини
    Европа
    		2 : 1 20.07
    Алашкерт
    Арсенал Тв
    		1 : 1 20.07
    Прогресс Нидеркорн
    Гнилане
    		2 : 2 20.07
    ДАК 1904
    Дила
    		2 : 1 20.07
    Пенибонт
    Санта-Колома
    		1 : 1 20.07
    Шкендия
    Хаверфордуэст Каунти
    		13.0720.07
    Акюрейри
    Коннас Куэй
    		13.0720.07
    Тирана
    Динамо Бт
    		13.0720.07
    ХБ Торсхавн
    Дерри Сити
    		13.0720.07
    Вадуц
    Неман
    		13.0720.07
    Железничар
    Динамо Мн
    		13.0720.07
    Сутьеска
    Космос
    		13.0720.07
    Линфилд
    Влажния
    		13.0720.07
    Ла Фиорита
    Зимбру
    		13.0720.07
    Марибор
    Биркиркара
    		13.0720.07
    2-й квалификационный раунд
    Команда12
    Будё-Глимт
    Богемианс 1905
    		27.0703.08
    A13
    Левски
    		27.0703.08
    Фенербахче
    A29
    		27.0703.08
    ПАОК
    Бейтар
    		27.0703.08
    Габала
    Омония
    		27.0703.08
    A16
    A26
    		27.0703.08
    Кечкемет
    A12
    		27.0703.08
    A25
    КуПС
    		27.0703.08
    A30
    Погонь
    		27.0703.08
    A15
    Актобе
    		27.0703.08
    Гент
    A08
    		27.0703.08
    Маккаби Т-А
    Петрокуб
    		27.0703.08
    ЦСКА С
    Сепси ОСК
    		27.0703.08
    Торпедо-БелАЗ
    АЕК Ларнака
    		27.0703.08
    Мидтьюлланн
    A21
    		27.0703.08
    Дифферданж
    A31
    		27.0703.08
    A04
    Арис
    		27.0703.08
    Аустрия В
    Борац Б-Л
    		27.0703.08
    A02
    A22
    		27.0703.08
    Хайберниан
    A05
    		27.0703.08
    Хапоэль Б-Ш
    A09
    		27.0703.08
    Виктория Пльзень
    Дрита
    		27.0703.08
    Базель
    A03
    		27.0703.08
    A23
    A10
    		27.0703.08
    Осиек
    Залаэгерсег
    		27.0703.08
    A11
    Русенборг
    		27.0703.08
    Брюгге
    Орхус
    		27.0703.08
    Команда12
    Кальмар
    A06
    		27.0703.08
    A18
    Дебрецен
    		27.0703.08
    Ауда
    Спартак Тр
    		27.0703.08
    Твенте
    Хаммарбю
    		27.0703.08
    АПОЭЛ
    Войводина
    		27.0703.08
    Бешикташ
    A24
    		27.0703.08
    ЦСКА 1948
    Стяуа
    		27.0703.08
    Лех П
    Кауно Жальгирис
    		27.0703.08
    A07
    Сабах
    		27.0703.08
    Ордабасы
    Легия
    		27.0703.08
    Ворскла
    A20
    		27.0703.08
    A28
    Нефтчи Б
    		27.0703.08
    A27
    A19
    		27.0703.08
    A14
    A01
    		27.0703.08
    Целе
    Витория Гимарайнш
    		27.0703.08
    ЧФР Клуж
    Адана Демирспор
    		27.0703.08
    LA02 UCL
    LA07 UCL
    		27.0703.08
    LA14 UCL
    LA04 UCL
    		27.0703.08
    Риека
    A17
    		27.0703.08
    Юргорден
    Люцерн
    		27.0703.08
    LA13 UCL
    LA08 UCL
    		27.0703.08
    LA03 UCL
    LA01 UCL
    		27.0703.08
    LA09 UCL
    Будучность
    		27.0703.08
    Атлетик Клуб Эскальдес
    LA06 UCL
    		27.0703.08
    LA15 UCL
    LA10 UCL
    		27.0703.08
    Тре Пенне
    LA12 UCL
    		27.0703.08

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