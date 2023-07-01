Тирана - Динамо Бт 13 Июля прямая трансляция
Стадион: Эйр Албания (Тирана, Албания), вместимость: 22000
13 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
2-й тайм, 77'
0 : 1
0'
45'
90'
- 63'Гурам Гиорбелидзе
- 67'0:1Фламарион
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тирана - Динамо Бт, которое состоится 13 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эйр Албания (Тирана, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тирана
Тирана, Албания
Динамо Бт
Батуми, Грузия
|23
|вр
|Гентьян Сельмани
|28
|зщ
|Эрион Ходжалари
|27
|зщ
|Ардит Хила
|5
|зщ
|Филип Найдовски
|3
|зщ
|Гледи Мици
69'
|17
|пз
|Альби Дока
|8
|пз
|Фьоарт Йонузи
|22
|пз
|Ардит Делиу
|11
|пз
|Лиридон Латифи
|9
|нп
|Флорент Хасани
|7
|нп
|Кристаль Абазай
|18
|зщ
|Флориан Перджони
69'
|31
|вр
|Антон Чичкан
|17
|зщ
|Vladimer Mamuchashvili
|23
|зщ
|Мамука Кобахидзе
|33
|зщ
|Саша Балич
|2
|зщ
|Гурам Гиорбелидзе
|3
|пз
|Benjamin Teidi
|5
|пз
|Ivan Lytvynenko
72'
|20
|пз
|Георгий Цитаишвили
67'
|7
|пз
|Георгий Зария
67'
|8
|пз
|Alexander Jakobsen
46'
|40
|нп
|Фламарион
|24
|пз
|Иракли Бидзинашвили
46'
|27
|пз
|Паата Гудушаури
67'
|9
|нп
|Торнике Капанадзе
67'
|6
|пз
|Цотне Мосиашвили
72'
Запасные
|1
|вр
|Илион Лика
|31
|вр
|Томас Кири
|30
|нп
|Dijar Nikqi
|21
|Klevi Qefalija
|44
|Bruno Lulaj
|14
|Rimal Haxhiu
|10
|Regi Lushkja
|55
|Hajrulla Tola
|12
|Leon Kozi
|33
|Ermal Meta
|77
|Dion Ahmetaj
|35
|зщ
|Григол Чабрадзе
|4
|зщ
|Лука Капианидзе
|11
|нп
|Мате Вацадзе
|18
|Giorgi Rekhviashvili
|1
|Roin Kvaskhvadze
|13
|Luka Kharatishvili
|15
|Mukhran Bagrationi
Главные тренеры
|Оргес Шехи
|Георгий Гегучадзе
История личных встреч
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|19.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|12.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|06.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|01.10.2020
|Лига Европы
|Раунд плей-офф
|3 : 0
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Дюделанж
Сент-Патрикс
|2 : 1
|20.07
| Б-36 Торсхавн
Пайде
|0 : 0
|20.07
| Тобол
Хонка
|2 : 1
|20.07
| Пюник
Нарва Транс
|2 : 0
|20.07
| Интер Клуб Эскальдес
Викингур Г
|2 : 1
|20.07
| Арарат-Армения
Эгнатия
|1 : 1
|20.07
| Жилина
Левадия
|2 : 1
|20.07
| Македония Гёрче Петров
РФШ
|0 : 1
|20.07
| Хака
Крузейдерс
|2 : 2
|20.07
| Мэгпис
Дандолк
|0 : 0
|20.07
| Паневежис
Милсами
|2 : 2
|20.07
| Гзира Юнайтед
Гленторан
|2 : 2
|20.07
| Рига
Викингур Р
|2 : 0
|20.07
| Хегельман Литауен
Шкупи
|0 : 5
|20.07
| Торпедо Кт
Сараево
|2 : 2
|20.07
| Домжале
Бальцан
|1 : 4
|18.07
|Команда
|1
|2
| Дукагини
Европа
|2 : 1
|20.07
| Алашкерт
Арсенал Тв
|1 : 1
|20.07
| Прогресс Нидеркорн
Гнилане
|2 : 2
|20.07
| ДАК 1904
Дила
|2 : 1
|20.07
| Пенибонт
Санта-Колома
|1 : 1
|20.07
| Шкендия
Хаверфордуэст Каунти
|13.07
|20.07
| Акюрейри
Коннас Куэй
|13.07
|20.07
| Тирана
Динамо Бт
|13.07
|20.07
| ХБ Торсхавн
Дерри Сити
|13.07
|20.07
| Вадуц
Неман
|13.07
|20.07
| Железничар
Динамо Мн
|13.07
|20.07
| Сутьеска
Космос
|13.07
|20.07
| Линфилд
Влажния
|13.07
|20.07
| Ла Фиорита
Зимбру
|13.07
|20.07
| Марибор
Биркиркара
|13.07
|20.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Богемианс 1905
|27.07
|03.08
| A13
Левски
|27.07
|03.08
| Фенербахче
A29
|27.07
|03.08
| ПАОК
Бейтар
|27.07
|03.08
| Габала
Омония
|27.07
|03.08
| A16
A26
|27.07
|03.08
| Кечкемет
A12
|27.07
|03.08
| A25
КуПС
|27.07
|03.08
| A30
Погонь
|27.07
|03.08
| A15
Актобе
|27.07
|03.08
| Гент
A08
|27.07
|03.08
| Маккаби Т-А
Петрокуб
|27.07
|03.08
| ЦСКА С
Сепси ОСК
|27.07
|03.08
| Торпедо-БелАЗ
АЕК Ларнака
|27.07
|03.08
| Мидтьюлланн
A21
|27.07
|03.08
| Дифферданж
A31
|27.07
|03.08
| A04
Арис
|27.07
|03.08
| Аустрия В
Борац Б-Л
|27.07
|03.08
| A02
A22
|27.07
|03.08
| Хайберниан
A05
|27.07
|03.08
| Хапоэль Б-Ш
A09
|27.07
|03.08
| Виктория Пльзень
Дрита
|27.07
|03.08
| Базель
A03
|27.07
|03.08
| A23
A10
|27.07
|03.08
| Осиек
Залаэгерсег
|27.07
|03.08
| A11
Русенборг
|27.07
|03.08
| Брюгге
Орхус
|27.07
|03.08
|Команда
|1
|2
| Кальмар
A06
|27.07
|03.08
| A18
Дебрецен
|27.07
|03.08
| Ауда
Спартак Тр
|27.07
|03.08
| Твенте
Хаммарбю
|27.07
|03.08
| АПОЭЛ
Войводина
|27.07
|03.08
| Бешикташ
A24
|27.07
|03.08
| ЦСКА 1948
Стяуа
|27.07
|03.08
| Лех П
Кауно Жальгирис
|27.07
|03.08
| A07
Сабах
|27.07
|03.08
| Ордабасы
Легия
|27.07
|03.08
| Ворскла
A20
|27.07
|03.08
| A28
Нефтчи Б
|27.07
|03.08
| A27
A19
|27.07
|03.08
| A14
A01
|27.07
|03.08
| Целе
Витория Гимарайнш
|27.07
|03.08
| ЧФР Клуж
Адана Демирспор
|27.07
|03.08
| LA02 UCL
LA07 UCL
|27.07
|03.08
| LA14 UCL
LA04 UCL
|27.07
|03.08
| Риека
A17
|27.07
|03.08
| Юргорден
Люцерн
|27.07
|03.08
| LA13 UCL
LA08 UCL
|27.07
|03.08
| LA03 UCL
LA01 UCL
|27.07
|03.08
| LA09 UCL
Будучность
|27.07
|03.08
| Атлетик Клуб Эскальдес
LA06 UCL
|27.07
|03.08
| LA15 UCL
LA10 UCL
|27.07
|03.08
| Тре Пенне
LA12 UCL
|27.07
|03.08