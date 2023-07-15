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Зенит - ЦСКА 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
15 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2023, Финал
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Зенит
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 15 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур ЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
28.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА0 : 2Зенит
26.08.2021 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит1 : 0ЦСКА
17.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 3Зенит
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Зенит2 : 1ЦСКА
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА0 : 4Зенит
09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Зенит1 : 1ЦСКА
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Зенит4 : 0
09.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 0 4 : 3
04.07.2023 Кубок PARI Премьер 2 : 1
01.07.2023 Кубок PARI Премьер 3 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА4 : 0
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал 1 : 1 5 : 6ЦСКА
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА4 : 1
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Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ.Аргументы в пользу подписания экс-армейца: Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин 0'Команда Владимира Федотова стала одной из самых успешных в прошлом сезоне, но сейчас за неё тревожно.ЦСКА срочно нужно усиление, но трансферы пока только на выход За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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