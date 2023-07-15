Зенит - ЦСКА 15 Июля прямая трансляция

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Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ.Аргументы в пользу подписания экс-армейца: Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин 0'Команда Владимира Федотова стала одной из самых успешных в прошлом сезоне, но сейчас за неё тревожно.ЦСКА срочно нужно усиление, но трансферы пока только на выход За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.