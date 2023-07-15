Зенит - ЦСКА 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
15 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). OLIMPBET Суперкубок России 2023, Финал
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 15 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: OLIMPBET Суперкубок России 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|2 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 4
|09.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|01.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Переход Марио Фернандеса в «Зенит» – самая мощная трансферная бомба летнего окна в РПЛ.Аргументы в пользу подписания экс-армейца: Вы тоже не понимаете, зачем «Зениту» Марио Фернандес? Мы насчитали пять причин 0'Команда Владимира Федотова стала одной из самых успешных в прошлом сезоне, но сейчас за неё тревожно.ЦСКА срочно нужно усиление, но трансферы пока только на выход За ЦСКА очень тревожно. И перед «Зенитом», и вообще перед стартом РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок России: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.