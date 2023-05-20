Торпедо М - Динамо Мх 15 Июля прямая трансляция
15 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Динамо Мх, которое состоится 15 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 2