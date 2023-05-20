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Торпедо М - Динамо Мх 15 Июля прямая трансляция

15 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Торпедо М
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Динамо Мх, которое состоится 15 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 2
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 1Торпедо М
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Торпедо М1 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Торпедо М0 : 3
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Динамо Мх
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Динамо Мх1 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0Динамо Мх
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Динамо Мх0 : 2

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