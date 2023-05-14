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Нефтчи Б - Фенербахче 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 3046
15 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Кубок PARI Премьер
Нефтчи Б
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтчи Б - Фенербахче, которое состоится 15 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок PARI Премьер, оно проводится на стадионе: Смена СДЮШОР - Академия "Зенита" (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Азербайджан Игорь Евгеньевич Гетман (и.о.)
Турция Исмаил Картал
История личных встреч
08.07.2023 Кубок PARI Премьер Нефтчи Б0 : 4
01.07.2023 Кубок PARI Премьер 3 : 1Нефтчи Б
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Нефтчи Б1 : 0
21.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Нефтчи Б
14.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур Нефтчи Б1 : 1
12.07.2023 Кубок PARI Премьер Фенербахче1 : 3
09.07.2023 Кубок PARI Премьер 0 : 0 4 : 3Фенербахче
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 Т
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 3 : 0Фенербахче
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур Фенербахче2 : 0

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