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СКА-Хабаровск - Шинник 16 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
16 Июля 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
СКА-Хабаровск
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Шинник, которое состоится 16 Июля 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Шинник
05.12.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Шинник2 : 3СКА-Хабаровск
30.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Шинник
07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Шинник
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Шинник
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 1СКА-Хабаровск
27.02.2018 Кубок России 1/4 финала СКА-Хабаровск0 : 0 1 : 4Шинник
19.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
21.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Шинник
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1СКА-Хабаровск
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Шинник
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Шинник
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0СКА-Хабаровск
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 1Шинник
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 0Шинник

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