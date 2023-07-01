СКА-Хабаровск - Шинник 16 Июля прямая трансляция
Стадион: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия), вместимость: 15200
16 Июля 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Шинник, которое состоится 16 Июля 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: имени Владимира Ленина (Хабаровск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|05.12.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 3
|30.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 1
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|1 : 2
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|27.02.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 0 1 : 4
|19.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 0
|21.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|12.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0