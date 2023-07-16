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Акрон - КАМАЗ 16 Июля прямая трансляция

Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
16 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Акрон
КАМАЗ

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - КАМАЗ, которое состоится 16 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
11.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Акрон2 : 0КАМАЗ
21.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ4 : 0Акрон
26.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур КАМАЗ1 : 2Акрон
15.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Акрон0 : 0КАМАЗ
26.10.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 16-й тур КАМАЗ1 : 2Акрон
26.08.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 6-й тур Акрон4 : 4КАМАЗ
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Акрон
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 2Акрон
19.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Акрон0 : 0
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1КАМАЗ
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1КАМАЗ
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0КАМАЗ
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0

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