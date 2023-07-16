Акрон - КАМАЗ 16 Июля прямая трансляция
Стадион: Кристалл (Жигулёвск, Россия), вместимость: 3010
16 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - КАМАЗ, которое состоится 16 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кристалл (Жигулёвск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|11.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|4 : 0
|26.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 2
|15.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|16-й тур
|1 : 2
|26.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|6-й тур
|4 : 4
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0