Кубань - Енисей 16 Июля прямая трансляция
16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Енисей, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Александр Витальевич Григорян
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|2 : 1
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|14.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 1
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 0
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2