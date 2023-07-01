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Кубань - Енисей 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Кубань
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Енисей, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Кубань0 : 2Енисей
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Енисей2 : 1Кубань
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Кубань2 : 1Енисей
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Енисей2 : 2Кубань
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Кубань
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 2
14.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 0 : 1
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 2 : 0Енисей
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2

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