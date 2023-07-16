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Родина - Сокол 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Родина
Сокол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Сокол, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
10.06.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 0Родина
02.04.2022 ФНЛ-2 - Группа 3 Подгруппа А. 1-й тур Родина2 : 2Сокол
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 0 : 2Родина
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Родина
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Родина2 : 2
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2 ДВСокол
10.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 2
04.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 11-й тур 0 : 3Сокол
28.05.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 10-й тур Сокол2 : 0
22.05.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 9-й тур 1 : 2Сокол

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