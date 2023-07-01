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Нефтехимик - Волгарь 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Нефтехимик
Волгарь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Волгарь, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
19.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Нефтехимик1 : 1Волгарь
27.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Волгарь0 : 1Нефтехимик
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Нефтехимик0 : 1Волгарь
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Волгарь1 : 0Нефтехимик
28.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Нефтехимик1 : 1Волгарь
04.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Волгарь3 : 1Нефтехимик
19.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Нефтехимик2 : 0Волгарь
21.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Волгарь3 : 0Нефтехимик
12.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Нефтехимик3 : 1Волгарь
07.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Волгарь1 : 1Нефтехимик
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нефтехимик2 : 3
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2Нефтехимик
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик2 : 0
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 2Нефтехимик
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Волгарь
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Волгарь
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Волгарь0 : 3
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 0Волгарь
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Волгарь1 : 2

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