Нефтехимик - Волгарь 16 Июля прямая трансляция
16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Волгарь, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Анвер Абдулхакович Конеев
История личных встреч
|19.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 0
|28.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|3 : 1
|19.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 0
|21.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|3 : 0
|12.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|3 : 1
|07.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2