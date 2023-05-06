Арсенал - Ленинградец 16 Июля прямая трансляция
16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ленинградец, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 11-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 10-й тур
|0 : 4
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 9-й тур
|0 : 0