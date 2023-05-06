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Арсенал - Ленинградец 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Арсенал
Ленинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ленинградец, которое состоится 16 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 0Арсенал
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал0 : 1
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал0 : 1
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 2Арсенал
06.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Арсенал1 : 1
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Ленинградец
10.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 12-й тур 1 : 1Ленинградец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 11-й тур Ленинградец3 : 0
28.05.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 10-й тур 0 : 4Ленинградец
21.05.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 9-й тур Ленинградец0 : 0

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