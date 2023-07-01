01:23 ()
Свернуть список

Португалия U19 - Италия U19 16 Июля прямая трансляция

16 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2023, Финал
Португалия U19
Италия U19

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия U19 - Италия U19, которое состоится 16 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2023, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия U19
Италия U19
Главные тренеры
Португалия Жуакин Мильейру
Италия Альберто Боллини
История личных встреч
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U195 : 1Италия U19
13.07.2023 U19 ЧЕ-2023 1/2 финала Португалия U195 : 0
09.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U192 : 1
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U195 : 1Италия U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 2Португалия U19
29.03.2022 U19 ЧЕ-2022 - квалификация Группа 3 2 : 0Португалия U19
13.07.2023 U19 ЧЕ-2023 1/2 финала 2 : 3Италия U19
09.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Италия U191 : 1
06.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A Португалия U195 : 1Италия U19
03.07.2023 U19 ЧЕ-2023 Группа A 0 : 4Италия U19
28.06.2022 U19 ЧЕ-2022 1/2 финала 2 : 1Италия U19
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Евро U21 завершён, а лучший способ подвести итоги — показать, насколько подскочили котировки главных звёзд на трансферном рынке.Герой чемпионов может покинуть «Манчестер Сити» Будущие звёзды «Баварии», «Ливерпуля» и «Ювентуса»? Куда могут уйти главные таланты Евро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2023 (до 19 лет): Португалия U19 — Италия U19. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close