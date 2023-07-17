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Тюмень - Химки 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
17 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Тюмень
Химки

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Химки, которое состоится 17 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
04.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Тюмень0 : 0Химки
20.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Химки2 : 1Тюмень
24.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Химки1 : 0Тюмень
02.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Тюмень2 : 2Химки
01.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Тюмень1 : 1Химки
02.09.2016 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Химки3 : 2Тюмень
27.08.2015 Кубок России 1/32 финала Химки3 : 0Тюмень
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Тюмень
04.06.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 2Тюмень
28.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 4-й тур Тюмень7 : 0
21.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 3-й тур 0 : 2Тюмень
14.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 2-й тур Тюмень2 : 2
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Химки
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Химки0 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Химки
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1

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