Тюмень - Химки 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Геолог (Тюмень, Россия), вместимость: 13000
17 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Химки, которое состоится 17 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Геолог (Тюмень, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Химки
Химки
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|04.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 0
|20.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|02.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|2 : 2
|01.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 1
|02.09.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 2
|27.08.2015
|Кубок России
|1/32 финала
|3 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 4-й тур
|7 : 0
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 3-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 2-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1