Черноморец - Алания 17 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
17 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Алания, которое состоится 17 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Константин Георгиевич Зырянов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|16.11.2019
|ПФЛ - Юг
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2019
|ПФЛ - Юг
|4-й тур
|1 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 4-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 3-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|3 : 1
|19.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|5 : 2