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Черноморец - Алания 17 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
17 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Черноморец
Алания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Алания, которое состоится 17 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
16.11.2019 ПФЛ - Юг 18-й тур Черноморец0 : 1Алания
09.08.2019 ПФЛ - Юг 4-й тур Алания1 : 2Черноморец
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Черноморец
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Черноморец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 1Черноморец
28.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 4-й тур Черноморец3 : 0
21.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 3-й тур 2 : 1Черноморец
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Алания
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Алания
26.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Алания3 : 1
19.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0Алания
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Алания5 : 2

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