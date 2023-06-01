Струга - Жальгирис 18 Июля прямая трансляция
18 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Жальгирис, которое состоится 18 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Главные тренеры
|Шпетим Дуро
|Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|06.07.2023
|Литва - А лига
|21-й тур
|3 : 0
|02.07.2023
|Литва - А лига
|20-й тур
|1 : 4
|27.06.2023
|Литва - А лига
|22-й тур
|2 : 5
|22.06.2023
|Литва - А лига
|19-й тур
|1 : 2