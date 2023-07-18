Флора - Ракув 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
18 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флора - Ракув, которое состоится 18 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флора
Таллин, Эстония
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
|Юрген Хенн
|Марек Папшун
|Давид Шварга
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|07.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|3 : 0
|28.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|0 : 0
|10.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|1 : 5
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 2
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 0