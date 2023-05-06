Зриньски - Урарту 18 Июля прямая трансляция
18 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Урарту, которое состоится 18 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Урарту
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Ильшат Галимзянович Файзулин
|Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0