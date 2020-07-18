03:01 ()
Свернуть список

БАТЭ - Партизани 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
18 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
БАТЭ
Партизани

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Партизани, которое состоится 18 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
Беларусь Кирилл Петрович Альшевский
Албания Дритан Мехмети
Хорватия Зоран Зекич
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Партизани1 : 1БАТЭ
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Партизани1 : 1БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 1 : 0БАТЭ
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Партизани1 : 1БАТЭ
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 1 4 : 5
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Партизани
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 2
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Партизани

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close