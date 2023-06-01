Брейдаблик - Шэмрок Роверс 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
18 Июля 2023 года в 22:15 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Шэмрок Роверс, которое состоится 18 Июля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Стивен Брэдли
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|30.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. Финал
|0 : 5
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|2 : 0
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 0
|23.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|21-й тур
|2 : 2