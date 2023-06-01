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Маккаби Х - Хамрун Спартанс 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль), вместимость: 30874
18 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Маккаби Х
Хамрун Спартанс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Х - Хамрун Спартанс, которое состоится 18 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сэмми Офер (Хайфа, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Главные тренеры
Израиль Мессай Дего
Сербия Бранко Нишевич
Италия Лучано Дзаури
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4Маккаби Х
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4Маккаби Х
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Маккаби Х5 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 5Маккаби Х
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Маккаби Х3 : 1
01.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 2 : 1Маккаби Х
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4Маккаби Х
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хамрун Спартанс3 : 3
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1Хамрун Спартанс
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 1 : 4Хамрун Спартанс
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 1

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