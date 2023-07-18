ТНС - Хеккен 18 Июля прямая трансляция
18 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТНС - Хеккен, которое состоится 18 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
|Крэйг Харрисон
|Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|05.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|15.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|4 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|08.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|13-й тур
|2 : 2
|11.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|12-й тур
|3 : 0