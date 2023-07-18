Шериф - Фарул 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
18 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Фарул, которое состоится 18 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
|Виктор Васильевич Михайлов (и.о.)
|Роберто Бордин
|Георге Хаджи
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 3
|16.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 1
|15.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|0 : 1
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|28.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|3 : 2
|13.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|1 : 1