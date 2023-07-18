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Шериф - Фарул 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
18 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шериф
Фарул

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Фарул, которое состоится 18 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Фарул
Констанца, Румыния
Главные тренеры
Молдавия Виктор Васильевич Михайлов (и.о.)
Италия Роберто Бордин
Румыния Георге Хаджи
История личных встреч
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул1 : 0Шериф
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул1 : 0Шериф
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Шериф
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Шериф0 : 1
23.02.2023 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч 1 : 3Шериф
16.02.2023 Лига конференций 1/16 финала. 1-й матч Шериф0 : 1
15.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 0 : 1Фарул
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Фарул1 : 0Шериф
28.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 1 : 2Фарул
21.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур Фарул3 : 2
13.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур 1 : 1Фарул

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