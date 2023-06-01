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Бальцан - Домжале 18 Июля прямая трансляция

18 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Бальцан
Домжале

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бальцан - Домжале, которое состоится 18 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бальцан
Бальцан, Мальта
Домжале
Домжале, Словения
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Домжале1 : 4Бальцан
18.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Домжале1 : 0Бальцан
11.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Бальцан3 : 4Домжале
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Домжале1 : 4Бальцан
18.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Домжале1 : 0Бальцан
11.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Бальцан3 : 4Домжале
02.08.2018 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Бальцан
26.07.2018 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Бальцан2 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Домжале1 : 4Бальцан
10.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Домжале1 : 2
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 6 : 1Домжале
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Домжале
20.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Домжале1 : 1

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