Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 18 Июля прямая трансляция
Стадион: Оптус (Перт, Австралия), вместимость: 65000
18 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 18 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Оптус (Перт, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|19.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0