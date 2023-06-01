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Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед 18 Июля прямая трансляция

Стадион: Оптус (Перт, Австралия), вместимость: 65000
18 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 18 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Оптус (Перт, Австралия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
19.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.03.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
07.06.2023 Лига конференций Финал 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед

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