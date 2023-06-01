Валмиера - Олимпия Л 19 Июля прямая трансляция
Стадион: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия), вместимость: 2000
19 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валмиера - Олимпия Л, которое состоится 19 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валмиера
Валмиера, Латвия
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
|Юргис Калнс
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|07.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|6 : 0
|03.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 0
|29.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 19-й тур
|3 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 2 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1