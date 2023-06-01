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Валмиера - Олимпия Л 19 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия), вместимость: 2000
19 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Валмиера
Олимпия Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валмиера - Олимпия Л, которое состоится 19 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: имени Яниса Далиньша (Валмиера, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валмиера
Валмиера, Латвия
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
Латвия Юргис Калнс
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1Валмиера
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1Валмиера
07.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур Валмиера6 : 0
03.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур 0 : 0Валмиера
29.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 20-й тур Валмиера1 : 1
25.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 19-й тур 3 : 0Валмиера
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1Валмиера
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 0 2 : 4
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Олимпия Л
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 ДВОлимпия Л
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л1 : 1

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