Динамо Тб - Астана 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
19 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Астана, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
|Георгий Чиабришвили
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0