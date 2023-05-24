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Динамо Тб - Астана 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54549
19 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Тб
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Астана, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Динамо-Арена) (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Грузия Георгий Чиабришвили
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1Динамо Тб
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 1Динамо Тб
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Динамо Тб1 : 2
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Тб
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1Динамо Тб
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Астана
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана3 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Астана1 : 0
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Астана

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