Свифт Эсперанж - Слован Бр 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Свифт Эсперанж - Слован Бр, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Паскаль Карзанига
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа H. 6-й тур
|1 : 2
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1