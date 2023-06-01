02:35 ()
Свернуть список

Свифт Эсперанж - Слован Бр 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Свифт Эсперанж
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Свифт Эсперанж - Слован Бр, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
Франция Паскаль Карзанига
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1Свифт Эсперанж
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1Свифт Эсперанж
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж1 : 1
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Свифт Эсперанж
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1Свифт Эсперанж
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Слован Бр2 : 2 1 : 4
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Слован Бр
03.11.2022 Лига конференций Группа H. 6-й тур 1 : 2Слован Бр
27.10.2022 Лига конференций Группа H. 5-й тур Слован Бр2 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close