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Карабах - Линкольн 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
19 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Карабах
Линкольн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Линкольн, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Испания Хави Муньос
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линкольн1 : 2Карабах
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линкольн1 : 2Карабах
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Карабах3 : 1
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур Карабах1 : 2
13.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур 0 : 3Карабах
08.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 33-й тур Карабах3 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линкольн1 : 2Карабах
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Линкольн0 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Линкольн
12.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Линкольн2 : 0
05.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Линкольн

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