Карлсруэ - Ливерпуль 19 Июля прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
19 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ливерпуль, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Кристиан Айхнер
|Юрген Клопп
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0