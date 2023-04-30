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Карлсруэ - Ливерпуль 19 Июля прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
19 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Карлсруэ
Ливерпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Ливерпуль, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Германия Кристиан Айхнер
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Карлсруэ
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Карлсруэ2 : 0
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 1Карлсруэ
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Карлсруэ2 : 1
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 2Карлсруэ
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 4 : 4Ливерпуль
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Ливерпуль
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 0

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