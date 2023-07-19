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Ларн - ХИК 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 6224
19 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ларн
ХИК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ларн - ХИК, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Солитьюд (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ларн
Ларн, Северная Ирландия
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Главные тренеры
Северная Ирландия Тирнан Линч
История личных встреч
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Ларн
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Ларн
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн0 : 1
05.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ларн
12.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ларн1 : 0
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 0Ларн
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0Ларн
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК0 : 1
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1ХИК
27.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1ХИК
11.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК1 : 0

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