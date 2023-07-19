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Бетис - Монако 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия), вместимость: 1000
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Бетис
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Монако, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Бетис
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Монако
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 3 : 1Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Монако

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