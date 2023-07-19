Бетис - Монако 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия), вместимость: 1000
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Монако, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сент Джордж Парк (Татенхилл, Бертон-апон-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2