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Ференцварош - КИ Клаксвик 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
19 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
КИ Клаксвик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - КИ Клаксвик, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Норвегия Магне Хосет
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Ференцварош
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Ференцварош
28.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур 1 : 0Ференцварош
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур Ференцварош1 : 3
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур 2 : 0Ференцварош
06.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур Ференцварош3 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0Ференцварош
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик2 : 1 3 : 4
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2КИ Клаксвик
27.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик1 : 0
20.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0КИ Клаксвик
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Гунько и Черчесова ждут матчи в Лиге чемпионов, Черышева — в Лиге конференций.С кем сыграют в ЛЧ и ЛЕ команды российских тренеров Три российских тренера стартуют в еврокубках. Кому повезло со жребием, а кому — нет? 0'«Ференцварош» не смог обыграть «Клаксвик» в первом матче квалификации ЛЧ.Станислав Черчесов начал со своим «Ференцварошем» поход в Лигу чемпионов Черчесов начал свой поход в Лиге чемпионов на Фарерских островах. Получилось не очень 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Ференцварош» — «КИ Клаксвик». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.

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