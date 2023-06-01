Ференцварош - КИ Клаксвик 19 Июля прямая трансляция

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Гунько и Черчесова ждут матчи в Лиге чемпионов, Черышева — в Лиге конференций.С кем сыграют в ЛЧ и ЛЕ команды российских тренеров Три российских тренера стартуют в еврокубках. Кому повезло со жребием, а кому — нет? 0'«Ференцварош» не смог обыграть «Клаксвик» в первом матче квалификации ЛЧ.Станислав Черчесов начал со своим «Ференцварошем» поход в Лигу чемпионов Черчесов начал свой поход в Лиге чемпионов на Фарерских островах. Получилось не очень 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Ференцварош» — «КИ Клаксвик». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья 0:0.