Ференцварош - КИ Клаксвик 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
19 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - КИ Клаксвик, которое состоится 19 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Магне Хосет
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|30-й тур
|3 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 2
|27.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|20.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
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