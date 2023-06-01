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Лудогорец - Балкани 19 Июля прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Лудогорец
Балкани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Балкани, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
Албания Илир Дая
История личных встреч
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани2 : 0Лудогорец
14.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 3 : 1Лудогорец
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани2 : 0Лудогорец
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 1Лудогорец
03.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 34-й тур Лудогорец3 : 2
28.05.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 33-й тур 2 : 2Лудогорец
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Балкани2 : 0Лудогорец
03.11.2022 Лига конференций Группа G. 6-й тур 1 : 0Балкани
27.10.2022 Лига конференций Группа G. 5-й тур Балкани0 : 1
13.10.2022 Лига конференций Группа G. 4-й тур Балкани1 : 2
06.10.2022 Лига конференций Группа G. 3-й тур 3 : 4Балкани

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