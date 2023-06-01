Лудогорец - Балкани 19 Июля прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
19 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Балкани, которое состоится 19 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Балкани
Сува-Река, Косово
Главные тренеры
|Илир Дая
История личных встреч
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|14.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|3 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа G. 6-й тур
|1 : 0
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|0 : 1
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа G. 3-й тур
|3 : 4