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Челси - Рексем 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Мемориальный стадион Кенана (Чейпл-Хилл, Северная Каролина, США), вместимость: 50500
20 Июля 2023 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Челси
Рексем

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Рексем, которое состоится 20 Июля 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мемориальный стадион Кенана (Чейпл-Хилл, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Рексем
Рексем, Уэльс
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Челси
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Челси
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Челси
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 3 : 1Рексем
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Рексем3 : 3
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 4Рексем
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Рексем4 : 1
06.11.2022 Кубок Англии 1-й раунд Рексем3 : 0

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