Челси - Рексем 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Мемориальный стадион Кенана (Чейпл-Хилл, Северная Каролина, США), вместимость: 50500
20 Июля 2023 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Рексем, которое состоится 20 Июля 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мемориальный стадион Кенана (Чейпл-Хилл, Северная Каролина, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Рексем
Рексем, Уэльс
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|3 : 1
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 3
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 4
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 1
|06.11.2022
|Кубок Англии
|1-й раунд
|3 : 0