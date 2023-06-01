Сборная MLS - Арсенал 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
20 Июля 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сборная MLS - Арсенал, которое состоится 20 Июля 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сборная MLS
Сборные
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Уэйн Марк Руни
|Микель Артета
История личных встреч
|29.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 2
|01.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Август 2019
|0 : 3
|02.08.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Август 2018
|1 : 1 3 : 5
|03.08.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Август 2017
|1 : 1 2 : 4
|29.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 2
|30.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Июль 2015
|2 : 1
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2