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Сборная MLS - Арсенал 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
20 Июля 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Сборная MLS
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сборная MLS - Арсенал, которое состоится 20 Июля 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сборная MLS
Сборные
Арсенал
Лондон, Англия
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Испания Микель Артета
История личных встреч
29.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Сборная MLS1 : 2Арсенал
01.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 0 : 3
02.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Август 2018 1 : 1 3 : 5
03.08.2017 Товарищеские матчи (клубы) - 2017 Август 2017 1 : 1 2 : 4
29.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 1 : 2Арсенал
30.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Июль 2015 2 : 1
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Арсенал
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Арсенал
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал0 : 3
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Арсенал

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