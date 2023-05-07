Динамо Мн - Железничар 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Железничар, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 0
|12.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1