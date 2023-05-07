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Динамо Мн - Железничар 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Баку, Азербайджан), вместимость: 69870
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
Железничар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Железничар, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Железничар2 : 2Динамо Мн
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Железничар2 : 2Динамо Мн
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0Динамо Мн
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн7 : 2
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо Мн
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо Мн4 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Железничар2 : 2Динамо Мн
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Железничар
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Железничар3 : 0
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Железничар
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур Железничар2 : 1

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