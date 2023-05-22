Эгнатия - Арарат-Армения 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эгнатия - Арарат-Армения, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Эдлир Тетова
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 5
|01.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 1