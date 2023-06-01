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Коннас Куэй - Акюрейри 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Коннас Куэй
Акюрейри

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коннас Куэй - Акюрейри, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коннас Куэй
Коннас Куэй, Уэльс
Акюрейри
Акюрейри, Исландия
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Акюрейри2 : 0Коннас Куэй
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Акюрейри2 : 0Коннас Куэй
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Коннас Куэй4 : 2
20.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Коннас Куэй
14.07.2021 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 ДВКоннас Куэй
07.07.2021 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Коннас Куэй2 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Акюрейри2 : 0Коннас Куэй

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