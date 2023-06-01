Коннас Куэй - Акюрейри 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коннас Куэй - Акюрейри, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коннас Куэй
Коннас Куэй, Уэльс
Акюрейри
Акюрейри, Исландия
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 2
|20.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|14.07.2021
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 ДВ
|07.07.2021
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0