Гнилане - Прогресс Нидеркорн 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гнилане - Прогресс Нидеркорн, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гнилане
Гнилане, Косово
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Главные тренеры
|Зекирия Рамадани
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|27.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|0 : 2 ДВ
|21.08.2020
|Лига Европы
|Предварительный раунд
|1 : 3
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|16.09.2020
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд
|0 : 5
|26.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0
|01.08.2019
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|25.07.2019
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0