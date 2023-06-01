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Гнилане - Прогресс Нидеркорн 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Гнилане
Прогресс Нидеркорн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гнилане - Прогресс Нидеркорн, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гнилане
Гнилане, Косово
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Главные тренеры
Северная Македония Зекирия Рамадани
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Прогресс Нидеркорн2 : 2Гнилане
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Прогресс Нидеркорн2 : 2Гнилане
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Гнилане
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гнилане1 : 0
27.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Гнилане0 : 2 ДВ
21.08.2020 Лига Европы Предварительный раунд 1 : 3Гнилане
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Прогресс Нидеркорн2 : 2Гнилане
16.09.2020 Лига Европы 2-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн0 : 5
26.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн3 : 0
01.08.2019 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Прогресс Нидеркорн0 : 0
25.07.2019 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Прогресс Нидеркорн

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