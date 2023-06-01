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Влажния - Линфилд 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Лоро Боричи (Шкодер, Албания), вместимость: 16000
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Влажния
Линфилд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Влажния - Линфилд, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лоро Боричи (Шкодер, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Влажния
Шкодер, Албания
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд3 : 1Влажния
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд3 : 1Влажния
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Влажния
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Влажния1 : 1
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Влажния0 : 1
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Влажния
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд3 : 1Влажния
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Линфилд1 : 1 2 : 4
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 2Линфилд
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Линфилд
04.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд0 : 2

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