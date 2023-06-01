Влажния - Линфилд 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Лоро Боричи (Шкодер, Албания), вместимость: 16000
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Влажния - Линфилд, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Лоро Боричи (Шкодер, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Влажния
Шкодер, Албания
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Главные тренеры
|Дэвид Джонатан Хили
|Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 2 : 4
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2