Хаверфордуэст Каунти - Шкендия 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаверфордуэст Каунти - Шкендия, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаверфордуэст Каунти
Хаверфордуэст, Уэльс
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Главные тренеры
|Ардиян Нухийи
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|15.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 10-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 9-й тур
|1 : 2
|04.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 8-й тур
|2 : 2
|01.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 2 : 3
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2