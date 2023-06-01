Викингур Р - Рига 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Рига, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Рига
Рига, Латвия
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1 ДВ
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|08.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 0
|04.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|3 : 1
|30.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|2 : 2
|25.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 19-й тур
|1 : 3