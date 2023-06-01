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Викингур Р - Рига 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Викингур Р
Рига

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Рига, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Рига
Рига, Латвия
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Рига2 : 0Викингур Р
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Рига2 : 0Викингур Р
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 1 ДВВикингур Р
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Р1 : 0
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Викингур Р
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Р2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Рига2 : 0Викингур Р
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур Рига1 : 0
04.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур Рига3 : 1
30.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 20-й тур Рига2 : 2
25.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 19-й тур 1 : 3Рига

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