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Сараево - Торпедо Кт 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Сараево
Торпедо Кт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сараево - Торпедо Кт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт2 : 2Сараево
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт2 : 2Сараево
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур Сараево2 : 4
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур 3 : 5Сараево
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур Сараево2 : 2
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Сараево
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо Кт2 : 2Сараево
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Торпедо Кт1 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 1Торпедо Кт
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Торпедо Кт1 : 2
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Торпедо Кт2 : 3

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