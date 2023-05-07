Сараево - Торпедо Кт 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сараево - Торпедо Кт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 4
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 5
|12.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3