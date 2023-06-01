Шкупи - Хегельман Литауен 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкупи - Хегельман Литауен, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шкупи
Чаир, Северная Македония
Хегельман Литауен
Каунас, Литва
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|09.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|08.07.2023
|Литва - А лига
|21-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Литва - А лига
|20-й тур
|0 : 1
|28.06.2023
|Литва - А лига
|22-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Литва - А лига
|19-й тур
|0 : 0