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Шкупи - Хегельман Литауен 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шкупи
Хегельман Литауен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкупи - Хегельман Литауен, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шкупи
Чаир, Северная Македония
Хегельман Литауен
Каунас, Литва
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хегельман Литауен0 : 5Шкупи
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хегельман Литауен0 : 5Шкупи
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Шкупи
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шкупи1 : 2
09.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкупи1 : 2
04.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Шкупи
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хегельман Литауен0 : 5Шкупи
08.07.2023 Литва - А лига 21-й тур 1 : 2Хегельман Литауен
02.07.2023 Литва - А лига 20-й тур 0 : 1Хегельман Литауен
28.06.2023 Литва - А лига 22-й тур 1 : 3Хегельман Литауен
24.06.2023 Литва - А лига 19-й тур Хегельман Литауен0 : 0

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