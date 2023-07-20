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Хонка - Тобол 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Хонка
Тобол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хонка - Тобол, которое состоится 20 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хонка
Эспоо, Финляндия
Тобол
Костанай, Казахстан
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1Хонка
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1Хонка
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 0Хонка
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур Хонка1 : 1
27.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур Хонка1 : 0
11.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1Хонка
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1Хонка
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол1 : 0
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 3 : 0Тобол
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Тобол1 : 0
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур 1 : 2Тобол

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