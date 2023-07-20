Неман - Вадуц 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Вадуц, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно, Беларусь
Вадуц
Вадуц, Лихтенштейн
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Мартин Штоклаза
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа E. 6-й тур
|1 : 0
|27.10.2022
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|1 : 2
|13.10.2022
|Лига конференций
|Группа E. 4-й тур
|1 : 2
|06.10.2022
|Лига конференций
|Группа E. 3-й тур
|2 : 2